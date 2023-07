14 studenti con disabilità, Grosseto sperimenta il progetto "Non valgo di meno"

Quattordici studenti con disabilità appartenenti a tre scuole secondarie di secondo grado di Grosseto, hanno partecipato nell’anno scolastico appena concluso al progetto "Non valgo di meno", che ha sperimentato un percorso di supporto alla transizione scuola-lavoro. ll progetto, realizzato dall’Associazione l’Altra Città grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze, ha visto coinvolti il Polo "Bianciardi", il Polo Tecnologico "Manetti-Porciatti" e l’Isis "Leopoldo II di Lorena". Si è trattato di un vero e proprio Pcto (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) personalizzato, articolato in una filiera di attività tra le quali l’orientamento al lavoro, la valutazione Icf, la formazione sulla comunicazione interpersonale in ambiente di lavoro. Queste attività hanno preceduto le esperienze di laboratorio didattico in ambito agricolo e di stage in azienda. Oltre agli interventi sui ragazzi sono stati anche organizzati incontri con gli insegnanti di sostegno e con le famiglie al fine di aiutare a definire obiettivi concreti e realistici di inserimento lavorativo successivo alla scuola.

Questo il progetto in cifre: 14 partecipanti, 108 ore di laboratorio di agricoltura sociale, 9 studenti inseriti in stage, 10 insegnanti di sostegno coinvolti, 7 famiglie che hanno partecipato agli incontri formativi, 8 aziende privatee un ente pubblico che hanno ospitato i ragazzi in stage.

"Non valgo di meno appare essere un progetto ben riuscito ma soprattutto necessario – dice Erika Marioni, orientatrice dell’associazione l’Altra Città –. Necessario per gli studenti che molto spesso, terminato il percorso di studi, non hanno idea di cosa il mondo del lavoro possa loro offrire, specie se non sono in grado di riconoscere e, conseguentemente, valutare le proprie risorse personali (attitudini, carattere, capacità, competenze e potenzialità), ma anche per le famiglie che non sempre hanno gli strumenti per supportare i loro figli e addentrarsi nei meandri burocratici per assicurare loro un futuro da cittadini".