12 auto vandalizzate a Follonica, indagano i Carabinieri

Dodici auto tutte parcheggiate in fila, una dietro all’altra. Tutte danneggiate durante la notte. Amara sorpresa per i proprietari dei mezzi, che si trovavano parcheggiate in via Merloni a Folllonica. Come detto si tratta di dodici auto che si trovavano parcheggiate la notte scorsa in via Merloni, che è la strada che costeggia la pineta e il lungomare. Gravi danni subìti dalle auto: lunotti frantumati, ma anche vetri e specchietti. Solo per gusto di fare un dispetto e magari arraffare qualche spicciolo. All’interno dell’abitacolo delle auto, che sfortunatamente si trovavano ai bordi della strada, sono stati trovati anche i sassi, che sono serviti per effettuare le razzie all’interno di borse dimenticate, ma si è trattato di pochi spiccioli. In molti casi il danno è stato maggiore del bottino. I proprietari hanno avvertito i carabinieri che hanno già iniziato le indagini per risalire ai responsabili magari guardando le telecamere della videosorveglianza che si trovano sul lungomare della città.