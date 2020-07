Grosseto, 31 luglio 2020 - Il San Rocco festival si arricchisce di una nuova data. Nel cartellone della kermesse in corso a Marina di Grosseto e Principina mare è stato infatti inserito un concerto nell’ambito del Grey cat jazz festival 2020. Sarà protagonista la cantante Maria Pia De Vito con il suo quartetto jazz. Il concerto si terrà il 12 agosto alla fortezza di Marina; il costo del biglietto sarà di 12 euro per gli interi e 10 per i ridotti. Maria Pia De Vito e il suo Dreamers, una collezione di canzoni di icone del songwriting americano, poeti e lucidi sognatori che dagli anni sessanta ad oggi hanno saputo emanare produzioni musicali di grande bellezza. Il concerto sarà in collaborazione con San Rocco Festival promosso dal Comune di Grosseto e da Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, con la direzione artistica di Giorgio Zorcù e l’organizzazione di Stefano Frosolini. E' iniziata il 26 luglio la quarantesima edizione di Grey Cat Festival, una nuova e appassionante maratona musicale nei luoghi più belli della Maremma Toscana, tra grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali. Una full immersion tra musica, natura e territorio.

