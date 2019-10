Grosseto, 28 ottobre 2019 - Musei aperti, paese allestiti per la “festa delle streghe”. Ma anche e soprattutto eventi e visite guidate. E' tutto pronto per Halloween. In provincia di Grosseto, dal capoluogo ai paesi della Maremma, la tradizionale festa americana che si celebra la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre si svolgerà tra folklore e un ricco menù di appuntamenti.

ConfGuide Confcommercio propone per giovedì l'evento “Grosseto misteriosa”, una visita in notturna del centro storico di Grosseto alla scoperta di edifici ancora presenti, di quelli scomparsi, sepolture longobarde, ospedali, cimiteri, forche e soprattutto delle paure che nei secoli hanno caratterizzato la vita dei cittadini.

Da Grosseto ad Arcidosso, per un tour chiamato “Arcidosso Alchemica”: il paese, ricchissimo di storia e dominato dalla sua bellissima rocca, ha tra le peculiarità uno straordinario numero di simboli arcani scolpiti sui muri. L’intero centro storico presenta simboli esoterici, di probabile derivazione templare e alchemica: la passeggiata attraverso le vie del paese ne farà scoprire la presenza sulle facciate delle abitazioni e mostrerà il fascino di un paese che ha conservato nei secoli segni arcani.

Per Halloween apre le porte anche il Museo di Storia Naturale della Maremma. Sale e corridoi del museo di Grosseto si animeranno, e saranno illuminati da flebili lucine tremolanti che riempiranno l'atmosfera di mistero e curiosità. Sarà inoltre possibile trovare storie e usanze maremmane legate alla paura, con i racconti dell'Archivio delle Tradizioni Popolari. Halloween al museo anche a Follonica, dove al Museo Magma torna il laboratorio creativo per bambini dal 5 ai 12 anni dalle 16.30.

A Montemerano, tre giorni di festa per Halloween, da giovedì a sabato. Montemerano è uno dei “Borghi più Belli d’Italia”, dalle origini antichissime, il suo centro storico mostra chiaramente tutti i tratti tipici dell’architettura medievale ed è il palcoscenico perfetto per Halloween e la “Festa delle Streghe”. L’evento è divenuto, negli anni, uno dei più attesi nel borgo toscano e amato dalla gente del posto e dai tantissimi turisti che ogni anno lo scelgono come meta di un viaggio in Toscana. Per due giorni i vicoli del borgo maremmano vengono trasformati divenendo la casa di streghe, stregoni e fantasmi. Musica, intrattenimento e tanto divertimento per le vie del paese, dove si potranno incontrare “spaventosi” personaggi, ma anche ballare e assistere alla sfilata dei costumi più belli.

Una notte da paura anche a Massa Marittima. Nella città del Balestro dalle 17 alle 24 di giovedì labirinti di paura, case dell'orrore, spettacoli di fuoco e una parata delle maschere a conclusione di una serata da brividi. Sono questi gli ingredienti della Festa di Halloween che si sta preparando a Massa Marittima. Giornata dell'orrore anche a Istia d'Ombrone con un pomeriggio per i più piccoli con Halloween nel Borgo, tra giochi, scherzi, musica e caramelle.