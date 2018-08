2 min





Grosseto, 26 ottobre 2018 - L'Associazione culturale sportiva Ombrone organizza il 2 settembre, in collaborazione con ente Parco regionale della Maremma, ente Terre Regionali Toscane, Consorzio di Bonifica Toscana Sud e il Patrocinio del Comune di Grosseto, una ciclo passeggiata ludico ricreativa non competitiva denominata “Pedalata attraversando il Parco della Maremma” con partenza da Rispescia e arrivo a Marina di Alberese, percorrendo anche l'argine del fiume Ombrone (in caso di pioggia si svolgerà la domenica successiva, 9 settembre). E' la prima pedalata che l'Associazione organizza partendo dalla frazione di Rispescia. Si tratta di un percorso molto particolare, in cui si potrà pedalare lungo l'argine del fiume Ombrone, da cui si potrà godere di una vista panoramica unica, si percorrono alcune strade di proprietà dell'Ente Terre Regionali Toscane e la pista ciclabile, per poi pranzare presso il Centro Integrato Servizi. Al ritorno è prevista una sosta a Spergolaia alla Tenuta di Alberese per assistere alla dimostrazione del lavoro tradizionale dei butteri con possibilità di visita alla selleria. Da lì verrà ripreso il percorso dell'andata, per poi fare ritorno a Rispescia. Gli zaini saranno trasportati da mezzi messi a disposizione dall'organizzazione. Si fa presente che, su input dell'Associazione Ombrone, il Comune di Grosseto e l'Ente Parco Regionale Della Maremma hanno effettuato uno Studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso ciclabile che in gran parte ricalca quello della manifestazione in oggetto.

