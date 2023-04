Castiglione della Pescaia, torna in mare la tartaruga Caretta Caretta impigliata nelle reti

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 26 aprile 2023 – Può finalmente riprendere il largo, libera e felice di tornare a nuotare. È stata ribattezzata 'Rocco' la tartaruga Caretta Caretta che è stata liberata ieri pomeriggio nelle acque antistanti il piazzale Maristella a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Una storia a lieto fine per questo giovane esemplare di tartaruga marina Caretta caretta, trovato impigliato lo scorso 16 marzo nelle reti di un peschereccio. Deve il suo nome dall'armatore del peschereccio Polaris della flotta di Castiglione della Pescaia, Rocco Giuliano, che l'ha soccorso. Quel 16 marzo fu allertata immediatamente Luana Papetti, responsabile scientifica dell'associazione TartAmare, che assieme al suo staff portò l'esemplare dal veterinario per gli accertamenti sullo stato di salute e poi, dopo una convalescenza di circa un mese sotto osservazione all'interno del centro dell'associazione, ha potuto riprendere la sua vita in mare aperto.

Al rilascio, a cura dello staff di TartAmare, erano presenti assieme alla sindaca Elena Nappi gli assessori regionali all'ambiente Monia Monni e al turismo Leonardo Marras, e il deputato Pd Marco Simiani.

Maurizio Costanzo