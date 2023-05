Autista senza visita medica: interrotta la gita scolastica al Giglio

Grosseto, 3 maggio 2023 - Doveva essere una gita scolastica indimenticabile per una scolaresca partita da Siena e diretta all'Isola del Giglio, e per certi versi lo è stata. Tutto a causa di un contrattempo che ha interrotto il viaggio prima di arrivare a destinazione. La gita è stata interrotta dall'intervento della Polizia di Stato, impegnata, come di consueto, nel controllo degli autobus utilizzati per i viaggi d'istruzione. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Massa Marittima, ha controllato un autobus con a bordo un gruppo di circa 40 ragazzi, i quali, partiti da un liceo di Siena, erano diretti all'Isola del Giglio. Dopo aver verificato l'efficienza del mezzo, i poliziotti si sono concentrati sul conducente, per accertare che fosse nelle condizioni psicofisiche idonee a svolgere il delicato servizio, verificando però che, in realtà, non si era sottoposto alla necessaria visita medica obbligatoria per gli over 60. Quindi la patente gli è stata ritirata con relativo blocco dell'autobus. Poi, l'attenzione degli agenti si è rivolta a docenti e ragazzi, i quali, dopo un iniziale comprensibile disappunto, superato spiegando loro la pericolosità della situazione e il rischio che avrebbero corso nel proseguire il viaggio, sono stati prima fatti rifocillare presso un'area di servizio e poi raccolti da un veicolo sostitutivo, che li ha condotti, per tempo, al porto di imbarco verso l'Isola del Giglio. Come sottolinea in un comunicato la Questura di Grosseto, è importante avere la "certezza che tutto sia in regola, e che anche gli autobus utilizzati per il trasporto scolastico possano proseguire il viaggio. Il divertimento è importante ma la sicurezza lo è ancora di più".

