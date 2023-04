Aggredita e rapinata da uno spacciatore: arrestato

Grosseto, 7 aprile 2023 - È stato alla fine arrestato e condotto in carcere il soggetto che, lo scorso mese di luglio, aveva brutalmente aggredito e rapinato una giovane donna nelle immediate vicinanze della Caserma della Guardia di Finanza di Follonica. Da allora, è sparito nel nulla. Ancora stordita dai colpi ricevuti, la ragazza era stata prontamente raggiunta dai finanzieri i quali, dopo aver assistito la giovane donna e richiesto l’intervento di personale medico qualificato, si sono immediatamente messi alla ricerca dell’aggressore che nel frattempo si era dato alla fuga. Dalle attività preliminari, e grazie alle riprese delle videocamere della Compagnia della Guardia di Finanza di Follonica, i militari hanno potuto apprendere che l’aggressore, attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti, era un cittadino extracomunitario soprannominato “Omar”, gravitante nella città di Grosseto. Le successive indagini condotte dai finanzieri, che sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Grosseto per oltre due mesi, hanno consentito di accertare che l’aggressore, dopo aver sottratto il telefono cellulare della vittima, aveva inserito all’interno la propria sim card al fine di utilizzare il cellulare rubato per la propria fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo infatti è risultato uno spacciatore di cocaina, eroina ed hashish, che smerciava a numerosi consumatori a Grosseto. Accogliendo le richieste formulate dall’autorità giudiziaria inquirente, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Grosseto ha emesso quindi una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, che si era reso responsabile dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e spaccio di stupefacenti. Dopo aver fatto perdere le sue tracce per mesi, nel tardo pomeriggio del 2 aprile scorso, il soggetto, fermato a Grosseto da personale della locale Questura, è stato quindi tratto in arresto e tradotto presso la locale casa circondariale. L’intervento delle Fiamme Gialle follonichesi si colloca nell’ambito del più ampio controllo economico finanziario del territorio, del contrasto al degrado urbano e dei traffici illeciti costituendo un visibile presidio di ordine e sicurezza pubblica a garanzia della collettività. L’indagato è comunque da ritenersi presunto innocente fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza.