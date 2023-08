Ztl e scuola, al via le richieste per ‘accompagnamento minori’. Ecco come fare

Firenze, 19 agosto 2023 - A Firenze sono aperte le richieste per il contrassegno 'Accompagnamento scolastico minori’ relativo all'anno scolastico 2023-2024. Servizi alla Strada informa che è già possibile fare richiesta per il contrassegno. In base a quanto stabilito dal calendario scolastico regionale Toscana, il permesso avrà validità a partire dal 15 settembre fino al previsto termine delle lezioni, quindi per le scuole primarie fino al 10 giugno; per le scuole dell’infanzia fino al 29 giugno.

Nel caso in cui l’istituto frequentato abbia stabilito una differente calendarizzazione, sarà necessario presentare lettera di frequenza da parte dell’istituto o autodichiarazione da parte dei genitori in cui siano chiaramente indicate le data di termine delle lezioni.

Le richieste dovranno essere presentate online in caso di contrassegno con indicazione di una sola targa mentre in caso di più targhe (fino a un massimo di tre) sarà necessario prenotare un appuntamento presso lo sportello di Sas.

Per il rilascio online si dovrà cliccare su “Area Utente” presente in alto a destra sulla home page www.serviziallastrada.it. Per prenotare l’appuntamento invece si deve telefonare al numero 055.40401 dal lunedì al sabato dalle ore8 alle 14.30. Si ricorda che l’autorizzazione consente il transito nel settore ZTL dove è ubicato l’istituto e la sosta fino a 30 minuti nei pressi dell’istituto stesso; il contrassegno ha validità nei soli giorni di scuola stabiliti dal calendario scolastico regionale; eventuali centri estivi non possono essere inclusi nel periodo di validità del contrassegno.

Per le informazioni relative alla documentazione necessaria per il rilascio del contrassegno, cliccare per “Contrassegno Monotarga” o per “Contrassegno pluritarga” e selezionare “Accompagnamento scolastico minori”. Per ulteriori necessità si può contattare l’Urp allo 055/40401 o [email protected]

