Perseguita la ex moglie e distrugge mobili e porte della sua casa a martellate: arrestato

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 18 maggio 2024 – Finisce un incubo per una donna, costretta a subire violenze dal suo ex compagno per anni. A mettere fine a questa spirale di maltrattamenti sono stati i Carabinieri di Incisa Valdarno, che hanno arrestato in flagranza un cinquantottenne albanese, accusato di atti persecutori nei confronti della ex moglie. Già lo scorso marzo la donna si era decisa a chiudere aiuto, e si era rivolta ai carabinieri di Incisa per raccontare tutto quello che aveva subìto dal marito negli anni di convivenza. Le continue vessazioni e gli atteggiamenti aggressivi hanno convinto la donna a sporgere una denuncia per maltrattamenti in famiglia, e a separarsi dal marito dopo trent’anni di matrimonio. L’uomo però non ha mai accettato la fine della loro relazione, e così ha iniziato a minacciare e perseguitare la sua ex compagna con messaggi, carichi di violenza e rabbia, e telefonate.

A far scattare le manette, lunedì scorso, è stata l’intrusione dell’uomo nell’abitazione della sua ex moglie, che fortunatamente in quel momento non era in casa. Dopo essersi introdotto furtivamente, perché non aveva più le chiavi, ha iniziato a distruggere mobili e porte a martellate. La furia dell’uomo è stata immediatamente interrotta dalla pattuglia dei Carabinieri di Incisa Valdarno che monitoravano l’abitazione, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni fatte dalla donna, costretta a vivere in un perenne stato di ansia e di timore per lei e i suoi figli. L’uomo è stato perciò arrestato in flagranza di reato con l’accusa di atti persecutori e, dopo la convalida del Gip, gli è stato applicato il braccialetto elettronico ed è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi che lei frequenta.

Maurizio Costanzo