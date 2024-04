Vinci, nuove recinzioni di sicurezza sulle mura storiche

Vinci (Firenze), 9 aprile 2024 – Sono state installate, temporaneamente, delle recinzioni di sicurezza sulle mura storiche di Vinci, con ulteriori cartelli precauzionali per garantire la sicurezza di cittadini e turisti. Lo rende noto il Comune spiegando che «nonostante i tanti cartelli di pericolo presenti lungo le mura storiche del borgo di Vinci, i tanti visitatori della città continuano a utilizzarli impropriamente come sedute, incuranti del rischio di caduta».

«Considerato che tra qualche settimana partiranno i lavori di riqualificazione di tutto il perimetro delle antiche mura, con il progetto 'Vinci Immaginari futuriì' - si aggiunge dal Comune - l'amministrazione comunale, al fine di ridurre le condizioni di rischio, per l'inizio della stagione turistica e in attesa dei suddetti lavori, ha ulteriormente incrementato le segnalazioni di pericolo mediante l'apposizione di catene sulle quali saranno applicati ulteriori cartelli precauzionali. Trattandosi di segnalazioni di pericolo di carattere temporaneo, la messa in opera è stata effettuata con una semplice comunicazione alla Sovrintendenza dei Beni culturali, la quale ha già espresso parere positivo sul progetto di riqualificazione complessivo delle antiche mura».

Il 30 marzo scorso un bambino di sei anni è caduto dalle mura del borgo alto a Vinci venendo poi portato con l'elisoccorso al Meyer in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Maurizio Costanzo