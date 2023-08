Vicchio, si avvicina la Fiera Calda. Francesco Guccini e Gio Evan tra gli ospiti

Vicchio (Firenze), 17 agosto 2023- Si avvicina la "Fiera Calda", in programma a Vicchio dal 30 agosto al 3 settembre. Tra gli appuntamenti di spicco, Francesco Guccini il 31 agosto alle 21.30 al Parco della Rimembranza per un incontro pubblico nell'ambito di "Vicchio dei Lettori" (in collaborazione con “La città dei Lettori”) e Gio Evan, uno degli artisti più amati dai giovani, che il 2 settembre alle 21.30 parlerà del tema del viaggio e presenterà il suo libro.

Musica sul palco di piazza Giotto insieme a dj set e band del Mugello, mentre al lago di Montelleri si svolgerà il simposio di scultura su legno "Appenninia" con la partecipazione di otto scultori.

Come da tradizione, ad aprire i cinque giorni di eventi sarà la Fiera del Bestiame, che si terrà negli spazi del “pratone” di Ponte a Vicchio e andrà avanti per due giorni con stand di allevamenti, mezzi agricoli d’epoca, dimostrazioni, giochi equestri. Dal 31 agosto, poi, piazza della Vittoria diventerà una grande fattoria, con esposizione di bestiame, produttori agricoli e laboratori.

A pochi passi, ci sarà l’Aia con gli spazi delle aziende vinicole e il Granaio col mercatino del modernariato. Se piazza Giotto sarà adibita a concerti e ristorazione, corso del Popolo ospiterà mercatini, artigiani della Scuola diffusa e hobbisti mentre in piazzetta Dante si potrà assistere ad “Artisti in mostra”, presentazioni di libri e incontri con la possibilità di sorseggiare un drink al punto bar allestito.

In piazzetta di Levante si potranno trovare i food truck, in via Cellini spazio ad arte e associazioni. Teatro all’aperto per spettacoli e concerti sarà il Parco della Rimembranza. Domenica 3 settembre a mezzanotte lo spettacolo pirotecnico a chiusura.

