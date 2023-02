Vicchio, maxi manifesto sul teatro Giotto in onore di Don Milani

Il maxi manifesto

Vicchio (Firenze), 25 febbraio 2023 - Sulla facciata del Teatro Giotto di Vicchio da questa mattina, sabato 25 febbraio, è affisso il maxi manifesto 6 metri per 3 “I care Don Milani. Articoli della Costituzione dipinti dai cittadini”. Un progetto realizzato dalla compagnia teatrale fiorentina del Chille de la Balanza in occasione del centenario della nascita di don Lorenzo Milani, con il sostegno del Comune. Analoghi manifesti sono presenti nei comuni di Firenze, Calenzano e Montespertoli. A Barbiana don Lorenzo Milani è rimasto per tredici anni, dal 1954 fino alla morte per un tumore, il 26 giugno 1967. In questo periodo ha scritto le sue principali opere. Il priore di Barbiana, morto a soli 44 anni, era nato il 27 maggio del 1923, e quest’iniziativa si inserisce dunque nelle iniziative per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita.

