Vicchio, approvato il nuovo piano del commercio su aree pubbliche

Vicchio (Firenze), 6 dicembre 2023 - È stato approvato nell’ultima seduta del Consiglio comunale il nuovo piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Dopo lo spostamento definitivo del mercato settimanale in piazza della Vittoria e in seguito ai cambiamenti apportati ai mercati in occasione di “Festa dei Fichi”, “Festa di Primavera”, “Festa di San Giovanni”, “Fiera Calda” e “Fiera del Bestiame”, "Festa dei Marroni" con esiti positivi sia in termini di rivitalizzazione che aumenti di affluenza, si è operato un aggiornamento complessivo del piano comunale, che va a sostituire quello precedente in vigore dal 2008.

Nel lavoro di aggiornamento si è tenuto conto sia della valorizzazione dell’attività di commercio ambulante sia della valorizzazione e fruizione dell’area del centro storico. Il principale intervento sul commercio su aree pubbliche è stato lo spostamento del mercato settimanale del giovedì da piazza 6 marzo alla centrale piazza della Vittoria al fine di una riqualificazione generale e renderlo più ordinato, funzionale e fruibile. Successivamente sono stati migliorati anche gli assetti dei mercati che si tengono durante fiere, feste e manifestazioni.

“Sono molto soddisfatta - sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Rebecca Bonanni -, le scelte che abbiamo fatto sul mercato settimanale e gli altri hanno dato riscontri positivi, una rivitalizzazione. E’ stato un lavoro lungo un anno che ha visto impegnati gli uffici comunali Sviluppo economico e Tecnico, le associazioni di categoria e la Polizia municipale, che ringrazio. Un lavoro di ascolto e confronto proficuo - continua - che ha reso possibile l’intera riorganizzazione e sistematizzazione del piano sul commercio su aree pubbliche, sostituendo cosi quello ormai datato approvato 15 anni fa”.

