Via Vittorio Emanuele, auto si ribalta: traffico bloccato

Firenze, 22 gennaio 2024 - Incidente in via Vittorio Emanuele questa mattina. Intorno alle 11.45 un automobilista ha prima urtato contro un'auto in sosta per poi ribaltarsi nel mezzo di strada andando a finire contro un'altra vettura. L'episodio è avvenuto quasi all'altezza di piazza Giorgini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale.

L'auto ribaltata a Firenze

L'automobilista è stato trasportato in codice giallo in ospedale per accertamenti mentre sono in corso le indagini della polizia municipale per chiarire la dinamica dell'incidente. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza il traffico è stato deviato in un senso di marcia.