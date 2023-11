Via Nazionale, ancora una spaccata: "Migliaia di euro di danni per pochi spiccioli"

Firenze, 24 novembre 2023 - Non si ferma l'ondata di spaccate ai danni delle attività. Ieri, a ricevere la sgradita visita, il Caffè Degli Innocenti di via Nazionale. Ignoti dopo aver sfondato la porta a vetri hanno portato via il fondo cassa. Solo due settimane fa, il locale era stato al centro di un altro tentativo di furto non riuscito. "Noi non ne possiamo più – si sfoga la titolare Raffaella Mati -, il centro è diventato un territorio fuori legge. Le risse sono all'ordine del giorno. Vorremmo mettere un cancelletto ma i fabbri sono sommersi di richieste fino a marzo. Fino ad allora ci toccherà pagare il vetraio".

Poi aggiunge: "Migliaia di euro di danni per portare via pochi spiccioli. Abbiamo le telecamere ma nemmeno quelle riescono a fermare i malviventi". Sul piede di guerra Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze, che si è immediatamente precipitato per andare a trovare i colleghi: "Bisogna mettere la parola fine a tutto questo. E' inaccettabile questa situazione".

Una situazione che sta mandando sull'orlo di una crisi di nervi residenti e commercianti che chiedono ronde di militari dalle 19 alle 7. Un presidio di uomini in divisa capillare a piedi e non misure di sicurezza come inferriate, allarmi e porte blindate, come proposto nel corso del Cosp, che "non possono essere la soluzione ma un supporto alla soluzione". La proposta sarà presentata da una delegazione dei comitati al prefetto Ferrandino. "Vogliamo le ronde dell'esercito nelle nostre strade, a piedi. Liberiamo le caserme. Non il passaggio occasionale o il pattugliamento con una macchina, non servirebbe a nulla" non usa mezzi termini il presidente dell'associazione Borgo Ognissanti Fabrizio Carabba. Che aggiunge: "Sia chiaro: non vogliamo più sentire le parole Ci stiamo lavorando".

Anche le istituzioni stanno correndo ai ripari. Oltre ai 24 militari del progetto Strade Sicure, al momento sono in servizio in stazione, sono in arrivo 30 nuovi agenti che da dicembre saranno in servizio nelle zone più critiche della città e potenzieranno i turni di notte. Per rendere più efficienti gli sforzi, il Comune di Firenze con la collaborazione delle associazioni di categoria, realizzerà un censimento per capire quali sono le aree più critiche e quali i settori più colpiti. Non solo. Palazzo Vecchio, Camera di commercio di Firenze e Fondazione CR Firenze metteranno a disposizione un milione e 200 mila euro per il progetto Negozi Sicuri e finanziare sistemi di allarme.

Rossella Conte