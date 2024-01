Vetrina Toscana, apre in Bahrein il primo ristorante all'estero di prodotti tipici

Firenze, 10 gennaio 2024 - È il primo ristorante toscano all’estero che entra a far parte della famiglia di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana, che promuove ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio. Si tratta di ‘Sapori di Toscana’, recentemente inaugurato e ospitato al 34° piano del prestigioso Hotel Domain di Manama, in Bahrein. La firma per il suo ingresso nel network avverrà domani, giovedì 11 gennaio, nel corso della missione che Toscana Promozione Turistica ha organizzato nella penisola arabica dall’8 al 12 gennaio.

“Vetrina Toscana – ha commentato l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras - festeggia nel 2024 il 24esimo compleanno ed è l’emblema dell’enogastronomia toscana, della cultura legata alle tradizioni. L’affiliazione del primo ristorante toscano all’estero è un traguardo molto importante che auspico possa fare da apripista per altre attività operanti in tutto il mondo&rdquo La Toscana sarà presentata attraverso video, un incontro sul tema della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e con una cena tipica organizzata dalla chef e direttrice artistica della cucina Simona Girelli.

L’ingresso del ristorante in Vetrina Toscana avviene nell’ambito di una missione organizzata da Toscana Promozione Turistica nella penisola arabica. Il viaggio prevede workshop BtoB con partecipazione di aziende regionali ed incontri con oltre 100 operatori locali: buyer, agenti di viaggio, tour operator e Travel consultant del territorio. Si è iniziato l’8 gennaio ad Abu Dhabi, il 9 gennaio a Muscat, capitale del sultanato dell’Oman ed il 10 gennaio a Dubai.

Tappa conclusiva l’11 e 12 gennaio all’ ‘Accessible Tourism International Summit’, di nuovo a Dubai. Un appuntamento reso possibile grazie ad un finanziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Toscana Promozione Turistica parteciperà con il progetto ‘Tuscany for all’, una specifica attività di promozione volta a dare risposte concrete al vasto mondo dei viaggiatori con disabilità.

Toscana Promozione Turistica è impegnata attivamente nello sviluppo di una cultura turistica inclusiva, e nel corso del 2023 ha dato il via ad un progetto di riedizione in modalità accessibile di tutto il materiale a stampa prodotto dall’Agenzia; un’azione che continuerà anche nel 2024 e che, oltre ad essere un manifesto d’intenti, è un importante contributo fattivo volto allo sviluppo di un atteggiamento inclusivo a 360°.