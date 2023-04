Venere influencer, Nardella ironizza: “Mi aspetto il David con il mandolino in mano”

Firenze, 22 aprile 2023 – "Di questo passo arriveremo al David di Michelangelo con un mandolino in mano”. Lo ha scritto, su Facebook, il sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito della scelta della Venere di Botticelli come virtual influencer del turismo italiano. “La Venere di Botticelli è unica – ha scritto Nardella -. È uno dei simboli della bellezza dell'Italia e testimonianza della grandezza del Rinascimento fiorentino. Usarla con una maglietta addosso mentre mangia una pizza per pubblicizzare l'Italia nel mondo credo sia una scelta infelice e ingiusta per la nostra cultura. Perché banalizzare così l'Italia? Perché ridicolizzare le nostre opere d'arte? Tutto questo riduce l'Italia al solito banale luogo comune e non porta un turismo consapevole e di qualità”.

“Aggiungerebbe qualcosa al fascino del nostro Paese? Non credo - ha aggiunto Nardella -. Anzi. Appare una rincorsa al turismo dei like. Ci sono tanti modi di promuovere nel mondo la nostra grande cultura. Questo è macchiettistico e banale. Possiamo fare di più. Ricordando le radici e la storia del nostro Paese”.

