Vaglia, abbandonano un cane all’ex sanatorio Banti: due denunciati

Firenze, 4 maggio 2023 – Era arrivata una segnalazione alla Stazione dei carabinieri forestali di Ceppeto, in provincia di Firenze, di un animale d’affezione abbandonato. Si trattava di un cane di razza lupo cecoslovacco, che era stato lasciato nei pressi dell’ex sanatorio Banti nel Comune di Vaglia. I militari a quel punto hanno eseguito accertamenti eseguendo le dovute verifiche presso l’Asl veterinaria competente che aveva recuperato l’animale. Le successive indagini, anche attraverso le testimonianze di persone informate sui fatti, hanno permesso di risalire agli autori dell’abbandono.

E così la proprietaria del cane è stata identificata. È stato scoperto che si era recata sul posto con la complicità di un conoscente, e aveva abbandonato il cane da cui si era allontanata prendendo un mezzo pubblico.

Le due persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria e denunciate per abbandono di animale d’affezione, in concorso, in applicazione degli articoli 727 e 110 del Codice Penale. Lo stato di salute del cane è buono ed è stato affidato ad un’associazione animalista non profit che si sta occupando della tutela dell’animale.

