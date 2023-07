Università in lutto, è morto Gian Carlo Garfagnini storico della filosofia

Firenze, 19 luglio 2023 - Lo storico della filosofia Gian Carlo Garfagnini, studioso del pensiero politico medievale e rinascimentale, con autorevoli contributi su Marsilio Ficino e Girolamo Savonarola, è morto all'età di 77 anni a Firenze, dove era nato il 26 febbraio 1946.

L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Firenze, dove è stato professore ordinario di Storia della filosofia medievale. Proprio all'Università di Firenze Gian Carlo Garfagnini aveva svolto la sua formazione.

Era stato allievo di Eugenio Garin, con il quale si era laureato nel 1971. Diventato professore ordinario di Storia della filosofia medievale nel 2002, ha ricoperto numerosi incarichi in Ateneo: è stato presidente del Corso di laurea in Filosofia, membro della Giunta del Centro del Sistema Informatico di Ateneo, membro del comitato editoriale della Firenze University Press, presidente della commissione di indirizzo e di autovalutazione del Dipartimento di Lettere e Filosofia.

Ha svolto attività didattica e di ricerca per l'Ateneo fino al 2016, di cui era professore onorario. Socio fondatore e segretario della Società italiana per lo studio del pensiero medievale, Gian Carlo Garfagnini è stato autore di importanti studi sulla filosofia del XII secolo. Presenza autorevole della comunità scientifica nazionale, ha ricoperto molti ruoli in enti e società dedite allo studio dell'età medievale e rinascimentale.

In particolare, Garfagnini è stato segretario della Commissione per il Corpus Philosophorum Medii Aevi dell'Unione Accademica Nazionale, condirettore del Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi presso la Sismel (Società internazionale per lo studio del Medioevo latino), membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e del Consiglio scientifico del Centro internazionale di cultura "Giovanni Pico della Mirandola" e ha fatto parte del Consiglio Direttivo del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo.

E' stato direttore responsabile e redattore capo della rivista "Rinascimento", direttore dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento e vice presidente della Società Dantesca Italiana (2007-2012). E' stato per un ventennio redattore di "Studi Medievali". Vasta la bibliografia di Garfagnini. Tra i suoi libri "Cosmologie medievali" (Loescher, 1978), "'Questa è la terra tua». Savonarola a Firenze" (Sismel, 2000), "Usurpatio iuris non facit ius. Il dibattito sulla potestas pontificia nel Medioevo" (Edizioni di Storia e Letteratura, 2013), "Da Chartres a Firenze. Etica, politica e profezia fra XII e XV secolo" (Edizioni della Scuola Normale Superiore, 2016), "La politica in Toscana da Dante a Guicciardini" (Polistampa, 2017), "Mythographus vaticanus tertius. Un esempio di mitografia e letteratura del XII secolo" (Fondazione Cisam, 2018), "Una città e il suo profeta: Savonarola a Firenze" (Fondazione Cisam, 2020). Per le Edizioni di Storia e Letteratura ha curato i cinque volumi di "Con Dante per Dante", saggi di filologia ed ermeneutica dantesca di Francesco Mazzoni. Per Olschki ha curato volumi su convegni di studio dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento su Giovanni Pico della Mirandola, Lorenzo Il Magnifico, Ambrogio Traversari, Marsilio Ficino, il neoplatonismo e Giorgio Vasari.

Maurizio Costanzo