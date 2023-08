Uffizi, boom di visitatori: 65mila per il ponte di Ferragosto

Firenze, 16 agosto 2023 - In tanti, scegliendo Firenze per il ponte di Ferragosto, hanno fatto tappa agli Uffizi per ammirare i suoi tesori. Sono stati circa 65mila i visitatori ai musei delle Gallerie degli Uffizi in questo ponte di metà mese, da sabato 12 agosto al martedì 15 agosto. Per la precisione sono stati 64.305 visitatori, ovvero il 12% in più rispetto al 2022, quando sono stati 57.377 i biglietti staccati.

La crescita maggiore si è registrata alla Galleria delle Statue e delle Pitture, con 35.754 visitatori (24% in più rispetto all'anno scorso). Molto bene anche Palazzo Pitti, con una crescita del 22% (9.642). Nonostante il caldo notevole, 18.909 persone hanno comunque deciso di trascorrere qualche ora al Giardino di Boboli, con una comprensibile flessione dell'8% rispetto al 2022, quando le temperature a Firenze nei quattro giorni in questione oscillavano tra i 16 e i 34 gradi, invece dei 17 e 38 gradi della torrida estate di quest'anno.

Maurizio Costanzo