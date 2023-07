TuttoToscano, teatro-canzone con Gianmaria Vassallo alla biblioteca Ragionieri di Sesto

Firenze, 23 luglio 2023 - La Toscana e la sua gente, attraverso la lente moderna e autoironica di un attore mattatore. “TuttoToscano” è lo spettacolo che Gianmaria Vassallo porta lunedì 24 luglio sul palco all’aperto della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino.

Un one man show di teatro-canzone firmato e interpretato da un maledetto toscano. Monologhi e siparietti comici si intrecciano a canzoni della tradizione – alcune inedite, frutto di una ricerca d’archivio – e a brani recenti come il “Reggaeton toscano” dello stesso Vassallo che in pochi mesi ha raggiunto oltre duecentomila visualizzazioni in rete. Una sfida contro il tempo all’insegna del ridere “tutto toscano”.

La serata è a ingresso libero. Info e prenotazioni online su https://bit.ly/palco23 o via telefono al numero 055.4496851. Nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Info e programma completo sul sito www.bibliosesto.it.

