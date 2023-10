Turismo accessibile a tutti, parte la raccolta fondi dell'Associazione Libero Accesso

Firenze, 22 settembre 2023 - E' partito il 4 settembre il crowdfunding del progetto “S’ha a dì d’andà” dell’associazione Libero Accesso promosso in collaborazione con la Fondazione Il Cuore si Scioglie che andrà avanti fino al 14 ottobre: il progetto si propone di promuovere l’inclusione per far sì che anche persone con disabilità motoria possano fruire delle bellezze naturalistiche del nostro territorio, rendendo il trekking accessibile a tutti.

I fondi raccolti con il crowdfunding verranno utilizzati per finanziare le escursioni accessibili e acquistare una K-Bike, una carrozzina fuoristrada progettata per le escursioni in montagna, dotata di due ruote centrali e di due bracci laterali che garantiscono stabilità e sicurezza durante il percorso, così da consentire anche a persone con disabilità di godere della bellezza della montagna. L'obiettivo degli organizzatori è raggiungere 4mila euro, importo che la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppierà per un totale di 8mila euro. Chi vuole può dare il proprio contributo tramite il sito www.eppela.com.

"Una bellissima iniziativa che mette insieme il tema dell’accessibilità con quello del turismo sostenibile con l’obiettivo di valorizzare le energie del territorio attraverso nuovi strumenti e puntare sempre più sulla formazione degli operatori. Una visione che ben si sposa con l’impegno che stiamo portando avanti come amministrazione comunale, non solo sulla mappatura dei percorsi accessibili in città, ma anche sulla necessità di allargare i flussi turistici verso un’area più ampia rispetto al centro storico, in modo da ridurre l’impatto sulla città e incoraggiare una mobilità sostenibile", sottolinea Alessia Bettini, assessora al Turismo del comune di Firenze.

Libero Accesso, associazione APS costituitasi a Firenze nel 2021, ha il suo scopo principale nel sensibilizzare il contesto sociale sul tema dell’inclusione attraverso progetti di turismo accessibile. Oggi l’associazione si occupa di persone con disabilità permanenti o temporanee di vario tipo e questa volta, grazie al supporto della Fondazione Il cuore si scioglie, anche della disabilità motoria.

Attraverso la raccolta fondi "S’ha a dì d’anda!" l’associazione Libero Accesso vuole portare a Firenze un mezzo che ancora non è presente sul Comune e nella provincia: la K-bike, una sedia a rotelle speciale, progettata per condurre persone con disabilità motoria in escursioni in montagna o su sentieri nel verde.