Ciclismo: le atlete allieve della Toscana convocate per il Trofeo Binda

Firenze,11 marzo 2023 - Trasferta in Lombardia per la Rappresentativa Regionale Donne Allieve, che prenderanno parte al Trofeo Alfredo Binda Giovanile in programma il 19 marzo a Cittiglio in provincia di Varese.

Il Consiglio Regionale Toscana, su indicazione della S.T.R. Settore strada/pista e del tecnico regionale Michelangelo Dorangricchia, ha convocato le seguenti atlete:

BERNI Nicoletta (Zhiraf Guerciotti Toscano)

CARDAMONE Melissa (Racing Team Fanelli)

FIORAVANTI Sofia (Ciclistica S. Miniato-S. Croce)

FRANCESCHINI Emma (Zhiraf Guerciotti Toscano)

NESTI Melissa (Racing Team Fanelli)

SIMEONI Maddalena (Ciclistica S. Miniato-S. Croce)

SPINELLI Sara (Ciclistica S. Miniato-S. Croce)

Le atlete saranno accompagnate da Michelangelo Dorangricchia, tecnico regionale cat. Femminili; Elefante Roberto Componente S.T.R. – Settore strada; Russo Simone Meccanico.

Il ritrovo della Rappresentativa Regionale è fissato per il giorno 18/03 (sabato) alle 14 all’uscita “Calenzano” della Autostrada A1, via Dino Ciolli n° 5, area “First Hotel”.

Antonio Mannori