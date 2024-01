Tour de France, sopralluogo del direttore Prudhomme a Firenze e Bologna

Firenze, 18 gennaio 2024 – Il direttore del Tour de France Christian Prudhomme è stato a Bologna per un incontro nella sede della Regione, per fare il punto sulle attività in corso in vista delle tappe emiliano-romagnole della corsa a tappe di ciclismo: dal 29 giugno al primo luglio, Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino per oltre 600 chilometri di percorso.

Ad accogliere il direttore e il suo staff, Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Giunta e coordinatore organizzativo, Davide Cassani, presidente di Apt Servizi ed ex ct della nazionale di ciclismo e Mattia Santori, consigliere delegato al Turismo e ai Grandi eventi del Comune di Bologna.

Prudhomme, che ieri è stato a Firenze, oggi, dopo l'incontro, è stato anche al Colle di San Luca, uno dei passaggi chiave della Cesenatico-Bologna. Per poi spostarsi in Piazza 8 Agosto, punto d'arrivo della tappa.