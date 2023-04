Toscana, il gelo 'brucia' piantagioni di kiwi e di pesche

Firenze, 11 aprile 2023 - Il gelo e la grandine sull'agricoltura toscana hanno 'bruciato’ per il freddo oltre 20 ettari di piante di kiwi in Mugello e il 50% della produzione di pesche nell'Aretino compromessa come i vigneti 'eroici’ dell'Isola d'Elba, che erano già in vegetazione avanzata, e quelli di Maremma e Lunigiana. Lo riferisce la Coldiretti regionale lamentando danni subiti nel ponte pasquale dagli agricoltori in frutteti e vigneti. L'abbassamento repentino delle temperature in alcune zone è stato misurato in - 6°C dopo che per giorni in molte zone della regione è arrivato un inverno insolitamente caldo, con temperature superiori di 1,2°C alla media storica, che aveva innescato il risveglio anticipato della vegetazione di piante ed alberi da frutto. “Stiamo raccogliendo le segnalazioni sul territorio. - spiega Coldiretti Toscana - Nei prossimi giorni, non appena riprenderà il normale ciclo vegetativo avremo un quadro reale e più completo dei danni da gelata tardiva i cui effetti destano molta preoccupazione tra le imprese. La gelata ha lambito molte aree della regione, a macchia di leopardo, mentre la grandine ha colpito la costa». Chi ha potuto difendersi dalla crollo termico lo ha fatto accedendo i falò tra i filari per riscaldare i terreni come è accaduto nella Val di Cornia, o impianti anti-brina come in Val di Chiana o con potature tardive per «rimandare» la fase vegetativa. La grandine, dove è caduta, aveva chicchi grandi come noccioline e ha spezzato i germogli e compresso parte dei futuri raccolti. Danni si registrano anche alle coltivazioni orticole”. Maurizio Costanzo