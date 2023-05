Festa dell’Europa, la Toscana celebra la giornata con l’evento ‘L’intelletto delle donne’

Firenze, 7 maggio 2023 - Quest’anno, in occasione della Festa dell’Europa, si terrà l’"Intelletto delle donne", dedicato all’impegno della Regione Toscana nel promuovere l’uguaglianza di genere e abbattere la soglia delle disparità ancora presenti nella società, in linea con i principi dettati dall’Unione Europea, che ormai da anni considera la rimozione degli ostacoli alla piena espressione del potenziale di creatività e del talento delle donne, un compito strategico per la costruzione di uno sviluppo inclusivo, equo e sostenibile.

L’evento, che si terrà in Sala Pegaso del Palazzo Strozzi Sacrati il 9 maggio 2023 dalle 9.30 alle 18.30, si inserisce nell'ambito del progetto promosso dalla presidenza della Regione Toscana "La Toscana delle Donne". Convegni, dibattiti, esperienze nazionali e internazionali, e la presenza di alcune delle donne più impegnate a livello internazionale sui diritti legati alla parità di genere.

La giornata, interamente finanziata dai Fondi europei, prevede incontri, dibattiti e la proiezione speciale del film “Tell it like a woman” della regista, produttrice e fondatrice del movimento “We do it together” Chiara Tilesi. “I diritti ma anche le qualità, i talenti, i meriti – sottolinea il presidente della Regione, Eugenio Giani – è il senso del nostro impegno per le donne e con le donne. Scommettere sulle donne è scommessa di tutti. È quanto la Toscana fa col progetto ATI. Nome etrusco della donna: un progetto che l’Europa cofinanzia e che all’Europa proponiamo come modello”. Si inizia alle 9.30 in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana, e la giornata sarà aperta dalla vicepresidente Ars Pace & European Parliament Former Members Association (FMA) e ambasciatrice del AW20 Monica Baldi, che presiederà la sezione coordinata dal giornalista Luca Telese “La soluzione delle donne” alla quale partecipano Elvira Marasco, cofondatrice e presidente dell’AW20 Italia, Pam Rajput, alto delegato dell’AW20 per l’India, Hardiani Uli Silalahi, presidente dell’AW20 Indonesia, Chiara Tilesi, Linda Laura Sabbadini, presidente del W20.

Alle 10.40 si apre la seconda parte della mattinata “Global Gender Medicine Board” dedicata alla salute e alla medicina di genere con Flavia Franconi, coordinatrice Comitato Globale per la Medicina di Genere; il contributo video di Virginia Littlejohn, capo delegazione W20 USA; Vera Regitz-Zagrosek, fondatrice dell’Istituto di Medicina di Genere; Isabella De Martini, ambasciatrice di Genova nel mondo; Lucia Turco, direttore generale Agenzia Regionale di Sanità Toscana; María José Caldés Pinilla, direttrice del Centro di Salute Globale Regione Toscana.

Dalle 15 alle 17 la sezione “Donne & Leadership” condotta sempre da Luca Telese sarà presieduta da Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione Toscana e vedrà la proiezione del video di Lina Gàlvez Munoz, vicepresidente della Commissione per l’Industria e Ricerca del Parlamento europeo, Cristina Acidini, presidente Opera di Santa Croce; Irene Sanesi, economista della cultura, Antonella Mansi, vicepresidente Pitti Immagine; Lucia Aleotti, azionista & Cda Gruppo Menarini; Alessandra Petrucci, rettrice dell’Ateneo fiorentino. “In Toscana – ha detto Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione Toscana – non vogliamo più che si perdano talenti solo perché donne. Questa è la sfida che abbiamo lanciato con la Toscana delle Donne. Sappiamo che non sarà facile, ma sappiamo anche che da questa sfida discenderà una società migliore”. Dalle 17 alle 18, si apre “We do it together” in cui la regista Chiara Tilesi cura un panel sull’importanza della narrativa del ruolo della donna nei media e nel cinema con Lady Monika Bacardi, Milly Carlucci, Greta Scarano e Cinzia Th. Torrini. Alle 18.30 la giornata si sposta al Cinema de La Compagnia. Il presidente Eugenio Giani aprirà la sessione con Chiara Tilesi, Andrea Iervolino, produttore e fondatore di ILBE (società che produce opere cinematografiche, televisive e web), Lady Monika Bacardi produttrice e cofondatrice di ILBE. Giovanni Bogani critico cinematografico introdurrà la proiezione speciale del film “Tell it like a woman” e in sala saranno presenti il cast, registe e produttori. Nell’occasione il presidente Giani conferirà il Pegaso delle Donne a Chiara Tilesi. Maurizio Costanzo