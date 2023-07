Tentato omicidio, estorsione e rapina, scattano 12 fermi: anche a Pisa

Pisa, 7 luglio 2023 - E' in corso un'operazione del nucleo investigativo dei carabinieri di Asti, che stanno eseguendo in queste ore delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 12 persone per i reati di tentato omicidio, estorsione, rapina in abitazione, incendio doloso, armi e stupefacenti. Le misure riguardano le zone di Asti, Cuneo, Palermo, Rovigo e Pisa.

Impiegati anche i cani delle unità cinofile di Volpiano per la ricerca di armi, esplosivi e stupefacenti a supporto dell'attività investigativa dei militari.