Tentano di rubare in un appartamento: denunciate due ragazzine

Firenze, 24 luglio 2023 - Fanno su e giù lungo via Cimarosa in cerca di un appartamento da svaligiare ma sono state notate da un agente fuori servizio che le ha consegnate a una volante sopraggiunta sul posto.

Ieri mattina l’attenzione di un sostituto commissario della polizia di stato fiorentina, che stava passeggiando libero dal servizio in via Cimarosa, è stata attirata dalla presenza in strada di due giovani donne che guardavano le finestre delle abitazioni presenti lungo la via. Insospettito da tale atteggiamento il poliziotto non ha perso di vista le ragazze, e poco dopo si è qualificato come appartenente alla polizia di stato, chiedendo loro di identificarsi e di attendere l’arrivo delle volanti di via Zara, nel frattempo allertate tramite la Sala Operativa. A seguito dei controlli di rito, nello zaino di una delle due, entrambe italiane di 18 anni, sono stati trovati due cacciaviti, un grosso paio di forbici ed un mazzo di chiavi. Secondo quanto ricostruito, inoltre, nei giorni scorsi proprio in uno degli appartamenti della zona ci sarebbe stato un tentativo di furto in abitazione, messo in atto, secondo alcuni testimoni, proprio da due giovani. Per le due 18enni, al momento, è scattata la denuncia per tentato furto in abitazione e per una di loro anche quella per porto di oggetti atti ad offendere.