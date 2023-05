Tananai show a Firenze: “Vi racconto la prima volta che ho assaggiato il lampredotto”

Firenze, 13 maggio 2023 – “Ho un bellissimo ricordo di Firenze. È la seconda volta che vengo a suonare in questa città. L’anno scorso al Tuscany Hall ricordo che mi sono divertito tantissimo: è stata la prima sera in cui ho assaggiato il lampredotto”. Lo ha raccontato ai fan Tananai, che il 10 maggio ha fatto tappa col suo tour al Mandela Forum. “Dopo la serata sono andato in centro, e stavano parlando di questo lampredotto, ma io non sapevo cosa fosse. A un certo punto arriva il cameriere e durante la pausa sigaretta mi ha portato sulla riva del fiume”. Qui, Tananai ha potuto assaggiare la specialità fiorentina, che ha definito “una bomba”. “Ho fatto un giro in vespa con lui, il cameriere. E’ stato anche romantico ma io avevo il lampredotto – ha raccontato col sorriso il cantante - Ho un bellissimo ricordo di questa città”. Poi Tananai ha voluto ringraziare i fan che per accaparrarsi i posti sotto il palco, erano arrivati fin dalla mattina. Tananai ha dunque raccontato dei suoi ricordi in città circondato dal proprio pubblico nel tour “Tananai – Live 2023 – Palasport”. È stata l’occasione per presentare dal vivo il suo ultimo successo “Tango”, classificatosi quinto al Festival di Sanremo 2023, certificato doppio disco di platino e stabile in Top10 nelle classifiche Spotify Italia e Fimi/Gfk dei singoli più venduti.

