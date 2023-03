“Suo figlio ha avuto un incidente, 11mila euro per farlo scarcerare”. Truffata 83enne

Truffa agli anziani (foto di repertorio)

Firenze, 4 marzo 2023 - "Buongiorno, sono un maresciallo dei carabinieri. La chiamo per comunicarle che suo figlio ha avuto un incidente e ora è in caserma”. Dall’altro capo del telefono c’era una donna di 83 anni, che ovviamente non si sarebbe mai aspettata di ricevere quella telefonata e si è subito preoccupata per il figlio. Tuttavia quella chiamata altro non era che una truffa, organizzata per estorcere del denaro alla donna.



Per far uscire il figlio dal carcere serviva infatti una specie di ‘cauzione’. E così, dopo la telefonata del sedicente “maresciallo”, ecco presentarsi sotto casa e suonare al campanello della sua abitazione un sedicente avocato. Le richieste erano molto chiare: per far uscire il figlio dalla prigione dove era stato trattenuto, e permettergli così di tornare a casa, occorreva sborsare diverse migliaia di euro. La donna di 83 anni ha presentato nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 marzo, presso la stazione carabinieri di Firenze Ricorboli, la denuncia contro ignoti dopo essere stata truffata. Ha ricostruito alle forze dell’ordine le cose esattamente come erano andate: che era stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come “maresciallo” ed era stata indotta a consegnare circa 11 mila euro in contanti a un sedicente avvocato che si era presentato presso la sua abitazione. La scusa utilizzata per la richiesta soldi, ha riferito l'anziana agli investigatori, era quella del rilascio del figlio, trattenuto in una caserma a seguito di un sedicente sinistro stradale. La donna ha capito di essere stata raggirata diversi minuti dopo, quando il figlio è rientrato in casa confermandole che nulla di quanto le era stato raccontato era accaduto ed era vero. Intanto sono in corso le indagini da parte dei militari della stazione di Firenze Ricorboli per l'individuazione degli autori del reato.



Per evitare che fatti del genere possano ripetersi, in questo periodo l'Arma dei Carabinieri sta proseguendo la campagna di sensibilizzazione volta ad evitare truffe, purtroppo sempre più frequenti, ai danni soprattutto di persone anziane, dunque più fragili ed esposte. Proprio nella zona di Ricorboli, lo scorso 10 dicembre, è stato tenuto dai Carabinieri della Compagnia Oltrarno un incontro con i parrocchiani della Chiesa di San Piero in Palco. Durante questi appuntamenti, viene richiamata l’attenzione dei presenti su fatti di cronaca realmente avvenuti, descrivendo le tecniche truffaldine maggiormente adottate dai malviventi, che spesso inducono in errore i malcapitati. Vengono inoltre forniti utili raccomandazioni e suggerimenti per evitare di essere vittime di episodi simili. I prossimi appuntamenti per l'area dell'Oltrarno e di Firenze Sud saranno il 7 marzo alle 16.30 a Bagno a Ripoli, presso la Sala Ruah della Chiesa della Pentecoste; alla fine del mese di marzo, in zona Galluzzo, presso la Chiesa di San Felice a Ema.



