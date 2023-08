Strattona la mamma e la fa cadere dalle scale: arrestato. Voleva i soldi

Firenze, 18 agosto 2023 - - La polizia ha arrestato in pieno centro a Firenze un ventiduenne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane, che da tempo non vivrebbe più in casa con la madre, avrebbe poggiato una scala sul muro della palazzina dove abita la donna, dopo essere salito fino al primo piano, e sarebbe entrato dalla finestra.

Ad allertare il 112 sono stati alcuni passanti che dalla strada avevano assistito alla scena della 'scalata' avvenuta intorno alle 11.30 e alla quale sarebbero poi seguite delle grida d'aiuto dall'appartamento.

Sulla base di quanto emerso, da diversi anni l'arrestato si sarebbe reso protagonista di una serie di episodi sfociati in ripetute aggressioni con spinte, calci e pugni, nonché continue richieste di denaro trasformate anche in furti e talvolta rapine nei confronti della donna, vittima delle condotte del figlio.

Appena due settimane all'ennesimo rifiuto della donna di consegnare denaro al figlio, il 22enne l'avrebbe strattonata con forza facendola cadere dalle scale del palazzo.

La signora avrebbe riportato la frattura di una costola, con una prima prognosi di 20 giorni. Proprio nell'ambito di questi maltrattamenti, un paio d'anni fa sarebbe scattato per l'indagato l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, una misura cosiddetta precautelare accompagnata nel corso del tempo anche da ulteriori provvedimenti di varia natura. In attesa della convalida dell'arresto e dell'eventuale processo, l'episodio ha portato al momento il ventiduenne in custodia cautelare in carcere. Per la visita senza invito di mercoledì scorso l'uomo è stato denunciato anche per il reato di violazione di domicilio.

Maurizio Costanzo