Sputa e lancia insulti verso la sinagoga: denunciato 57enne

Firenze, 27 ottobre 2023 – Ha sputato e rivolto insulti contro gli ebrei. Per questo un 57enne italiano è stato denunciato per offese a una confessione religiosa.

Tutto è accaduto la mattina del 25 ottobre. Secondo quanto ricostruito, il 57enne passando in auto nei pressi della sinagoga, lungo via Farini, ha prima sputato verso il luogo di culto e poi rivolto insulti contro i credenti di religione ebraica. A notarlo sono stati i militari di vigilanza in servizio presso la sinagoga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato il 57enne anche grazie alle telecamere di videosorveglianza e lo hanno denunciato.