Volata a tre per la promozione Le sfide chiave prima di Pasqua

Sarà un finale di stagione emozionante nel girone E del campionato di Prima categoria. A tre giornate dal termine il Fiesole comanda la classifica con 57 punti, seguito a quota 52 dalla Settignanese, terzo il Galluzzo a quota 48. Sono loro le tre regine del campionato, come dimostrano gli importanti successi ottenuti nell’ultimo turno.

Il calendario vedrà il prossimo turno giocarsi il sabato di Pasqua con calcio d’inizio alle ore 15,30: il Fiesole ospiterà il Pestello Montevarchi e la Settignanese il Pergine, entrambe squadre aretine di bassa classifica; mentre il Galluzzo è atteso dalla difficile trasferta a Bibbiena. Poi il gran finale nelle ultime due giornate con il Fiesole in trasferta a Rassina e la Settignanese che giocherà in casa con il Belmonte. Nell’ultimo turno del 23 aprile Fiesole fra le mura amiche contro il Vaggio Piandiscò e la Settignanese sarà impegnata sul campo dell’Audace Galluzzo. Un finale di campionato che vede nettamente favorito il Fiesole, sia per i 5 punti di vantaggio che per il calendario sulla carte più facile.

Nell’ultimo turno di campionato da ricordare l’impresa veramente eccezionale del Fiesole che è andato vincere per 4-2 sul campo del San Clemente, con l’incredibile rimonta dei biancoverdi che, sotto 2-1, hanno segnato tre reti in 5 minuti: all’86’ e 91’ lo scatenato bomber Gigli e all’88’ Fantechi, dopo il gol iniziale di Enea e il successivo ribaltamento della gara da parte del San Clemente. La Settignanese aveva vinto con due gol nei primi 15 minuti di gioco sul campo del Chianti Nord con doppietta di un Milanesi in gran forma.

Francesco Querusti