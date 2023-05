Vittoria a Napoli I baby di Aquilani ai playoff scudetto

NAPOLI

0

FIORENTINA

1

NAPOLI: Boffelli; Barba (67’ Giannini), D’Avino, Obaretin, Acampa; Iaccarino, Gioielli (89’ Bonavita), Lamine; Spavone (89’ Russo), Sahli; Rossi (83’ Koffi). All. Frustalupi.

FIORENTINA: Tognetti; Gentile (74’ Favasuli), Biagetti, Comuzzo, Kayode; Berti (86’ Nardi), Amatucci, Harder; Capasso (86’ Vigiani), Sene, Presta (74’ Toci). All. Aquilani.

Reti: 85’ Harder.

Quando il gioco si fa duro, ci pensa Harder - uno che la tempra ce l’ha scolpita nel nome - a regalare alla Primavera con un bolide dai 30 metri un successo che ha permesso alla squadra di Aquilani di centrare con due turni di anticipo la qualificazione ai playoff. A decidere la sfida col Napoli è stato infatti il centrocampista classe 2005, che all’85’ ha regalato i 3 punti alla Fiorentina, sempre più terza a 57 lunghezze e con già in tasca almeno gli spareggi per accedere alle finali scudetto. La rincorsa non è finita: l’obiettivo è capitalizzare i prossimi due impegni con Samp e Juventus per provare a centrare il secondo posto (occupato dal Toro, a +2 sui viola) che darebbe il pass diretto l’ultimo atto del torneo.

An. Gian.