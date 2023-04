Firenze, al Visarno la 196/a edizione della Corsa dell'Arno

Firenze, 21 aprile 2023 - Sport, moda, mondanità e solidarietà. La 196/a edizione della Corsa dell’Arno, la competizione di galoppo più antica d’Italia che si terrà il 25 aprile all’Ippodromo del Visarno - Cesare Meli, sarà come sempre un grande happening per Firenze. Come accade da otto anni a questa parte, non poteva mancare il connubio tra la corsa e il concorso “Il Cappello più bello per Corri la Vita”, organizzato in collaborazione con il Consorzio Il Cappello di Firenze e volto a raccogliere fondi per l’associazione guidata da Eleonora Frescobaldi, impegnata ad aiutare le donne colpite da tumore al seno e a finanziare progetti per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattia.

L’apertura dei cancelli è fissata per le 14.30 (biglietto di ingresso al costo di 5 euro, gratuito per i bambini), con un programma ricco di eventi non solo per gli appassionati di galoppo, ma anche per giovani, famiglie e bambini. Il programma è stato presentato questa mattina (21 aprile) alla Club House dell’ippodromo da Carlo Meli della Sanfelice. Insieme a lui, l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, Franco Frasconi, vicepresidente Consorzio del Cappello di Firenze, e Rosaria Frescobaldi, rappresentante del Comitato organizzatore di Corri La Vita Onlus.

Niccolò Gramigni