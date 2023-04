Virtus Rifredi ospita il Vaglia Firenze City punta la vetta Sales in piena corsa play off

Penultima giornata nei due gironi di Terza categoria, con le partite come da regolamento tutte in programma in contemporanea il sabato alle 15. Nel Girone B la Virtus Rifredi, capolista e vincitrice della Coppa Fringuelli, difende il primato in casa proprio contro il Vaglia che ha sconfitto nella finale di Ponte a Niccheri. L’Unione Sport Firenze City, seconda ad un solo punto dalla vetta, ospita la Sandro Vignini Vicchio, quinta, in uno scontro diretto. Gare interne per le due squadre appaiate al terzo posto. L’Atletico Figline riceve la visita della Floria Grassina Belmonte, mentre il Reconquista ospita a San Piero a Sieve la Sales, sesta e in piena corsa per la zona play-off.