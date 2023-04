Viola di rincorsa, rimpianti vietati Con la Samp un altro banco di prova

Per non avere rimpianti a fine campionato certe partite sono da vincere. Il pensiero di Vincenzo Italiano è chiaro ed anche ieri lo ha ribadito alla squadra. Il tecnico alla vigilia della sfida di questo pomeriggio contro la Sampdoria è rimasto pubblicamente in silenzio ed ha lasciato spazio alla lunga conferenza stampa del presidente Commisso. Però si è fatto sentire con i suoi calciatori. Il mese di maggio ormai alle porte sarà ricco di impegni (8 partite in 25 giorni), alcuni dei quali decisivi. Facile pensare al doppio scontro con il Basilea che vale la finale di Praga o alla notte di Roma nella quale la Fiorentina duellerà per vincere la Coppa Italia. In mezzo ci sono tanti altri impegni da onorare in campionato. A cominciare proprio dall’ultima gara di un mese di aprile irripetibile per numero di partite giocate.

La Sampdoria in questo senso è il primo banco di prova per dare una dimostrazione forte. La Fiorentina di esami ne ha dati e superati diversi in stagione, ma oggi ha bisogno di rispondere a chi pensa che le ultime sette partite di campionato siano semplici amichevoli in preparazione alle sfide di coppa. Così non dovrà essere.

Italiano ha avvertito tutti dopo il brutto secondo tempo di Monza. Guai ad uscire dalle partite con la testa. La sua convinzione di poter concludere la stagione di rincorsa è ancora ben radicata. Con ventuno punti a disposizione c’è margine per inseguire quell’ottavo posto che oggi è diventato il reale obiettivo. Per un paio di motivi: non avere rimpianti nel caso in cui arrivino nuove penalizzazioni per la Juventus e cominciare dagli Ottavi e da testa di serie la Coppa Italia del prossimo anno. Non poco, oltre all’aspetto economico del premio campionato. Arrivare ottavi vuol dire guadagnare 8,3 milioni euro. Un decimo posto, ad esempio, vale già 2 milioni in meno.

I viola si troveranno di fronte una Samp ormai quasi rassegnata alla retrocessione, piena di infortuni e con un Abdelhamid Sabiri in bilico tra il campo e la panchina. Il centrocampista marocchino non ha trovato grandissima continuità da quando è diventato di proprietà viola a gennaio.

La maglia da titolare gli manca dallo scorso 5 marzo, la sua speranza è di ritrovarla davanti a quelli che saranno i suoi tifosi da luglio in avanti. Che poi è anche un po’ la speranza di Luka Jovic, un altro che nell’ultimo periodo non ha brillato. Di partite per lasciare il segno però ce ne sono ancora. A cominciare da oggi.

Alessandro Latini