Vincolo sportivo, iniziativa a Castello

Domani alle 9,30, presso l’Auditorium dell’Istituto Scolastico Guicciardini in via E. Ramirez de Montalvo 1 in zona Castello, si terrà il secondo incontro informativo dedicato alla nuova normativa del lavoro e del vincolo sportivo. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Toscana Figc-Lnd, in collaborazione con Calciopiù e il patrocinio del Comune di Firenze. Sarà presente, oltre ai due commercialisti consulenti del Comitato Boschi e Sisani, il coordinatore della Commissione fiscalità del Coni dottor Andrea Mancino. Il presidente del Comitato Paolo Mangini illustrerà le indicazioni emerse negli incontri con le Consulte Provinciali, organo di raccordo fra le Delegazioni e il territorio e con i delegati assembleari. L’obiettivo è un incontro formativo con le società dilettantistiche per ricevere idee e proposte da inoltrare a Roma.