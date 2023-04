Vigor Misericordia, vittoria di cuore

In Seconda categoria girone H l’ultima giornata di campionato era incentrata sulla lotta per la salvezza. La permanenza in categoria è stata conquistata all’ultimo respiro da Firenzuola e Vigor Misericordia Pontassieve. La Vigor vince 3-1 sul campo della Rontese, fanalino di coda del girone. Le reti della Vigor Misericordia, tutte nella ripresa, sono state messe a segno al 59’ da Daniele Innocenti, all’81’ da Sequeira e all’84’ da Masieri, mentre la Rontese accorcia le distanze all’ultimo minuto di gioco con Gurioli. Il Firenzuola pareggia 1-1 a Londa e ottiene la permanenza in categoria per la ‘forbice’ dei 10 punti. Retrocedono direttamente Rontese e Londa. Si giocherà solo una sfida play out per la terza retrocessione, in programma domenica prossima a Pelago, Albereta 72-Santa Brigida. Il regolamento prevede gara unica in casa della meglio classificata in campionato: in caso di parità dopo i supplementari otterrà la permanenza in categoria la squadra che gioca in casa, in virtù del miglior piazzamento in campionato. Non ci saranno invece i play off perchè il Reggello è al secondo posto in classifica con ben 21 punti di vantaggio sul Sagginale e il regolamento lo qualifica direttamente alle finali regionali dei play off.

L’Albereta 72 di San Francesco (Pelago) aveva bisogno di un punto per salvarsi, ma la capolisa San Godenzo non fa regali a nessuno e vince per 5-0. Il Santa Brigida perde 3-2 sul campo del San Polo, ma il risultato non influisce sui play out. Nelle altre gare il Reggello batte 1-0 la Molinense; Ludus-Sagginale 1-0; Sant’Agata-Caldine 2-0; il Firenze Sud sconfigge il Pelago 4-1.

F. Que.