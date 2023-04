"Viareggio cup" Oggi il Sassuolo In gioco la finale

La sensazione è che tanti oggi, tra tifosi e addetti ai lavori, saranno chiamati a dividersi tra una tv e l’altra. Oppure ad attrezzarsi con almeno un supporto collegato ad internet che garantisca di non perdere nemmeno un minuto delle sfide che vedranno protagoniste le due categorie più importanti del vivaio viola. Nel pomeriggio scenderanno infatti in campo sia l’Under 18 (alle 14 nella semifinale del Torneo di Viareggio col Sassuolo) che la Primavera, alle 15 al Torrini di Sesto con l’Atalanta. Due gare importanti per le formazioni di Papalato e Aquilani, che tuttavia andranno a sovrapporsi da un punto di vista cronologico (la ripresa della Coppa Carnevale, in diretta su Rai Sport, coinciderà col primo tempo di Toci e compagni su Sportitalia). In mezzo a questa abbuffata restano però i due grandi obiettivi delle rispettive formazioni: l’Under 18, contro la squadra che l’ha estromessa un anno fa al Viareggio, cerca il pass per la finale del torneo che manca ormai dal 2018 mentre la Primavera sogna altri tre punti per continuare nella sua corsa ai playoff scudetto.

Andrea Giannattasio