"Viareggio Cup" Il nuovo torneo decolla con Jack

Ci ha pensato Jack Bonaventura a dare il via alla 73ª edizione della Viareggio Cup, che dopo due anni di esperimenti con le formazioni Under 18 è tornata ad accogliere le squadre Primavera. Protagonista della lettura del giuramento (che ha preceduto il primo match tra Sassuolo e gli ucraini del Rukh a Torre del Lago) è stato il mediano viola, che la Coppa Carnevale l’ha giocata 2 volte quando militava nell’Atalanta. Un pomeriggio speciale per il numero 5 viola: "I ricordi che mi legano a questa Coppa sono tanti" ha ammesso "ed è bello che sia andata avanti così a lungo". Oggi intanto alle 15 esordirà anche la Fiorentina, tra le poche squadra a disputare il torneo ancora con l’Under 18: la formazione di Papalato (settima in campionato a -7 dai playoff) se la vedrà oggi a Santa Croce sull’Arno con gli statunitensi della FA Euro New York, inseriti assieme ai viola nel girone 5 con il Monterosi e il Seravezza.

Andrea Giannattasio