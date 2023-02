Venuti, altra chance Kouame più di Ikone E Barak torna titolare

Lo 0-4 con cui la Fiorentina ha fatto ritorno (alle 3 di notte di venerdì) dal Portogallo ha aiutato Vincenzo Italiano in due modi. Da un lato ha permesso al tecnico di avere qualche grattacapo in meno in vista della gara di ritorno, visto che con il poker rifilato ai biancorossi il passaggio del turno non pare ormai più in discussione, e poi ha garantito al tecnico maggiore libertà di scelta in vista del derby di oggi contro l’Empoli, per il quale a cinque mesi di distanza dall’ultima volta è tornato tra i convocati anche Riccardo Sottil, che si è messo del tutto alle spalle il calvario che lo aveva portato ad operarsi di ernia al disco a novembre. Un eventuale risultato in bilico contro la formazione di Jorge avrebbe obbligato l’allenatore a gestire con parsimonia la rosa non solo in vista del match odierno ma anche per quello di lunedì 27 a Verona.

Poco spazio, dunque, agli esperimenti ma avanti tutta con le certezze. Quelle che dovranno ripartire dalla difesa dove - davanti a Terracciano - potrebbe essere ancora la volta di Venuti dal 1’, visto che il terzino di Incisa giovedì nel ritorno con il Braga sarà squalificato. Assieme a lui probabile conferma di Milenkovic e Igor come coppia centrale mentre sulla sinistra è ballottaggio tra Biraghi e Terzic (che tuttavia dovrebbe trovare spazio in Conference).

Rispetto alla sfida di giovedì, a centrocampo possibile un cambio: Bonaventura potrebbe essere lasciato in panchina con Barak che rivedrà la maglia da titolare assieme ad Amrabat in regia e Mandragora. Qualche dubbio in attacco, dove restano due interrogativi: da un lato quello su Gonzalez (apparso in calo al Municipal) che in ogni caso dovrebbe figurare nella formazione di partenza, e l’altro quello legato alla prima punta. Complice il duplice exploit in Portogallo, al momento Jovic e Cabral partono alla pari anche se alla fine a spuntarla dovrebbe essere di nuovo in serbo.

Infine per la maglia di esterno sinistro, ruolo per cui va registrato il ritorno tra i convocati anche di Brekalo, è ballottaggio tra Ikoné, Saponara e Kouame, con quest’ultimo in vantaggio. Di sicuro sono da aspettarsi sorprese. Con Italiano è sempre così.

Andrea Giannattasio