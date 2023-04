Veloce, imprendibile pronto per il... Mugello Ma è Dodò o Vale?

A qualcuno di voi magari sarà capitato. Avevate il vostro cinquantino di cui eravate molto orgogliosi e un giorno avete deciso che forse era il caso di lavorarci un po’ su. Carburatore del 19, marmitta stappata e improvvisamente avete trasformato la strada per andare a scuola in un circuito della Motogp. Qualcosa da evitare, chiaro, la prudenza è fondamentale sull’asfalto. Solo che oggi viene da pensare che, in fondo, sognavate di essere Dodò, uno grande come un cinquantino ma veloce come Valentino Rossi dei tempi d’oro, derapate comprese. Al brasiliano non gli stai dietro.

E’ uno di quelli che passa e va, l’esterno difensivo (offensivo) che ogni allenatore vorrebbe in rosa, tanto più adesso che Italiano gli ha insegnato anche a difendere con maggiore attenzione. Certo, ci ha messo un po’ a far girare il motore. Una fuga dalla guerra, mesi e mesi senza calcio quindi un campionato nuovo, nuovi compagni, nuovo allenatore. Dodò ha il numero 2, ma non ci meraviglieremmo se prima o poi scegliesse la maglia numero 46. Lui può correre al Franchi, ma forse potrebbe farlo anche al Mugello. Nel caso in cui un giorno decidesse di andare al mare di corsa ricordategli che l’autovelox di viale Etruria non perdona. Fiorentina in finale di Coppa Italia. Chiesa e Cosovic se la guarderanno sul divano, davanti alla tv. La Juventus intanto avvisa i suoi abbonati che la prossima stagione c’è il rischio di giocare in B e di restare fuori dalle Coppe. Una brutta faccenda che si somma al brutto gioco della squadra di Allegri. Lo diciamo senza riderci su. Non pubblicamente, per lo meno. Godere delle disgrazie altrui non è carino. Fare una ola a cena con gli amici però ci può stare. E’ calcio, solo calcio. Che però è fatto di mille emozioni.

Sei mesi fa vivevamo sul confine della noia e alle prese con una squadra difficile da decifrare, anche per un allenatore che cercava di uscire dalla nebbia. Ora abbiamo una finale davanti, una semifinale europea dietro l’angolo, il che forse significa anche che le nostre letterine disperate a babbo Natale hanno funzionato. Poi però siamo sempre capaci di estremizzare la nostra passione. Il lato luminoso lo puoi leggere a lettere cubitali nella coreografia della curva, quello più oscuro nei commenti di chi prima magari se la prende con un allenatore incapace a gestire vantaggi che sembrano punti esclamativi e poi si mette a criticare una Fiorentina che gestisce in scioltezza un due a zero in trasferta senza brillare ma prendendo quello che doveva prendere senza rischiare nemmeno un po’. Il calcio è anche questo, e se a volte la Fiorentina non vi convince date un’occhiata al gioco della Juventus, fate due conti e mettetevi il cuore in pace: la Fiorentina c’è. Dopo di che pensiamo a questo finale adrenalinico e viviamolo col cuore a mille. A tutto il resto penseremo poi.