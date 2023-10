Ciampinelli-Brunotti, la coppia show del 420

Firenze, 29 ottobre 2023 – Il prossimo obiettivo è fra pochi mesi. E non è di poco conto dato che stiamo parlando del campionato del Mondo di vela. L’appuntamento è a gennaio in Brasile e adesso Livia Ciampinelli al timone e Nicola Brunotti, prodiere, hanno staccato il pass nella Classe 420 Italia 2023, classificandosi noni nel ranking nazionale.

Quella di Livia, fiorentina, 19 anni, matricola della facoltà di Medicina a Pisa, è una passione che nasce quando ancora era bambina e si cimentava nelle prime regate sugli Optimist a Castiglioncello. Una passione condivisa dai genitori, Francesca Malesani e Francesco Ciampinelli, che ancora riescono a dire la loro, pur a livello amatoriale, nella Classe Vaurien.

E’ proprio su questa imbarcazione peraltro che Livia e Nicola hanno conquistato nelle acque di Rio Marina, all’Isola d’Elba, nel settembre dell’anno scorso, il doppio titolo tricolore assoluto e juniores, già vinto nel 2021 sul lago di Bracciano.

Il loro palmares è di tutto rispetto: per restare al 420 hanno già concluso due Mondiali (ad Alicante nel luglio scorso e sul lago Balaton in Ungheria) intorno alla ventesima posizione, per non parlare degli Europei di Vilamoura, nel luglio 2022, e le tante gare nazionali dove spiccano per i brillanti piazzamenti. Per volare in Brasile, a gennaio, una sponsorizzazione sarebbe l’ideale, tanto più che la visibilità non mancherebbe certo. Buon vento.