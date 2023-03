Vasari Rugby e AT1Group insieme per il Meyer

Vasari e AT1

Arezzo, 16 marzo 2023 – Domenica 26 marzo il Vasari Arezzo organizza, con la collaborazione di AT1 Group, un torneo di Rugby a favore della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer.

L’iniziativa sarà aperta fino a sedici squadre, formato da bambini sotto i nove anni. “Nel nostro sport la prima regola e principio di ogni giocatore è sostenere” – dice Alessandro Rossi, Presidente del Vasari Arezzo” – “e i piccoli giocatori dell’Under 9 del Vasari e di numerose altre società toscane giocheranno un torneo a loro dedicato, all'insegna del rispetto, del divertimento e riproponendo il principio del sostegno anche fuori dal campo”.

“Grazie alla preziosissima collaborazione con AT1Group - sempre disponibile nella promozione di eventi sociali - a partire dalle ore 9:30 di domenica 26 marzo potremo godere di una giornata di festa aperta a tutti. Contiamo sulla presenza del pubblico aretino, che siamo certi non farà mancare il suo sostegno per questa grande iniziativa dedicata a tutti i bambini”.

Gli fanno eco i rappresentati di AT1 Group, Francesco Ceccarelli e Francesco Cerini: “Siamo fermamente convinti della forza dello sport, per questo attraverso la nostra azienda ci teniamo a esser presenti a queste iniziative. Il valore sociale del rugby, in questo caso, e i valori che ne contraddistinguono serviranno un giorno a tutti i bambini del Vasari Arezzo. In più, il torneo del 26 marzo avrà al centro del proprio cuore la solidarietà. Pensiamo che sia più che giusto supportare questo sodalizio”.