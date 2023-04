Valdarninsieme scivola La salvezza è complicata

Rimont Genova

RIMONT GENOVA: Romanin 3, Scarabottini 14, Montedoro 17, Vecerina 10, Poggi 16, Palazzi 6, Ghezzi, Bulla L., Vieri, Truffa 1, Rissetto, Allegri, Piccardi. All. Zanoni.

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Tani 5, Zatini 24, Poggi 5, Casimirri 12, Brogi 4, Monchi 3, Mariottini 4, Morandini L., Arnetoli, Moleri. All. Lapi.

Arbitri: Cantore e Dimartino.

Parziali: 26-24, 19-25, 28-26, 25-20.

Non è stato sufficiente il grande impegno all’Unomaglia Valdarninsieme per superare il Genova, in uno scontro diretto in chiave salvezza. Le valdarnesi, trascinate da un’eccellente Zatini, autrice di ben 24 punti, non sono riuscite a venire a capo di una gara complicata.

A quattro giornate dalla fine del torneo di Serie B1, col Caselle ormai pressochè retrocesso, tre sestetti si giocheranno, presumibilmente, l’unico posto disponibile che consente di rimanere nella categoria: il Trecate che ha 18 punti, il Valdarninsieme 17 e l’Acqui Terme 14.

Ma. Fi.