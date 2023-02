Parella Torino

3

Unomaglia Vald. me

0

PARELLA TORINO: Tognoni 2, Damato 12, Deambrogio 8, Mabilo 8, Camperi 22, Polezzi, Fantini L. All. Barisciani.

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Tani 6, Zatini 5, Poggi 12, Casimirri 5, Mariottini 10, Monchi 4, Morandini L., Arnetoli, Moleri, Brogi, Manetti. All. Lapi.

Arbitri: Giannini e Pavanello.

Parziali: 25-23, 25-21, 25-19.

La capolista Parella Torino si conferma sestetto di assoluto valore, ma l’Unomaglia Valdarninsieme esce ugualmente a testa alta dall’impianto torinese. Lo testimoniano i parziali di una gara che è stata condotta con grande determinazione e generosità dalle valdarnesi, capaci per i primi due set di tenere testa alle quotate antagoniste. Nella prima frazione, match molto equilibrato fino al 21-20 per le locali che, poi, riuscivano a chiudere vittoriosamente questo scampolo di partita col punteggio di 25-23. Nel secondo set, le ospiti si portavano a condurre per 4-8 e 10-16, prima di subire la veemente rimonta delle rivali che si portavano sul 2-0, vincendo col parziale di 25-21. Infine, nella terza frazione, dopo un buon avvio del Valdarninsieme, le padrone di casa mettevano la freccia, involondasi verso la definitiva affermazione per 25-19.

Era chiaro che contro la leader del girone le difficoltà non sarebbero mancate, ma il modo con cui è stata affrontata la sfida, consente di essere più che ottimisti sulla possibilità di riconferma nella categoria della squadra allenata da Lapi.

Ma. Fi.