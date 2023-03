Valdarninsieme ko contro le pisane Castelfranco verso la promozione

Unomaglia Val.me

0

Zuma Castelfranco

3

VALDARNINSIEME: Tani 5, Zatini 6, Casimirri 9, Brogi 1, Mariottini 6, Monchi 2, Moleri L., Arnetoli 1, Gonnelli. All. Lapi.

ZUMA CASTELFRANCO: Zuccarelli 12, Chisari 9, Muzi 9, Tesanovic 10, Fava 7, Dell’Amico 1, Tesi L., Marrocchini 2, Bertelli. All. Menicucci.

Arbitri: Tizzanini e Spitaletta.

Parziali: 13-25, 17-25, 16-25.

Nulla da fare per il Valdarninsieme che si arrende in tre set alle pisane di Castelfranco in piena corsa promozione. Viceversa, le valdarnesi sono in zona retrocessione, ma, a cinque giornate dal termine, hanno ancora discrete possibilità di restare nella categoria. D’atronde, non era certo contro le quotate avversarie castelfranchesi che le atlete allenate da Lapi potevano, sperare di conquistare punti. E infatti, la gara si è risolta in poco più di un’ora di gioco. Senza storia il primo set, largamente dominato dalle ospiti che chiudevano questo spezzone iniziale di match col parziale di 13-25. Avvio equilibrato nella seconda frazione, dopodichè erano, però, Zuccarelli e compagne ad allungare vincendo 17-25. Tutto facile per il Castelfranco anche nel terzo set, che si chiudeva con l’affermazione delle giocatrici dirette da Menicucci.

Ma. Fi.