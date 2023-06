Uno degli impianti del Viola Park intitolato ad Astori

La Fiorentina intitolerà a Davide Astori uno stadio del Viola Park a Bagno a Ripoli. Il presidente Commisso lo ha detto nel corso della cena di gala promossa dalla Fondazione Astori. Alla serata erano presenti numerose personalità, fra cui il tecnico del Milan Stefano Pioli, gli ex dirigenti viola Gino Salica e Mario Cognigni, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi insieme ad alcuni compagni di squadra e alla famiglia Astori. In ricordo del capitano della Fiorentina inizia oggi il 1º Memorial Davide Astori di calcio giovanile, con cerimonia inaugurale alle 11 all’Us Affrico. Il Memorial è un torneo riservato alla categoria Pulcini 2012-2013 che si svolgerà fino a domenica negli impianti della Polisportiva Affrico e allo stadio di San Marcellino. Saranno presenti sei squadre professionistiche: Cremonese, Cagliari, Roma e Fiorentina, ex squadre di Astori, Inter e Bologna; oltre all’Us Affrico e otto club dilettantistici provenienti da tutta Italia: Urbania, San Pellegrino, Club Olimpico Romano, Petrarca Napoli, Porto Rotondo, Montignoso, Pol. Monte Serra e Casentino Academy.

F. Que.